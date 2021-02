Kostenpflichtiger Inhalt: Regionalligist RW Essen will im Achtelfinale Bayer Leverkusen die Spielfreude vermiesen : Dornröschen und die Buckelwiese

Groß war der Jubel bei den Spielern von Rot-Weiss Essen nach dem 3:2-Zweitrundenerfolg gegen Düsseldorf. Jetzt kommt Bayer Leverkusen an die Hafenstraße. Foto: dpa/Marcel Kusch

Essen Ein Regionalligaverein will im DFB-Pokal Geschichte schreiben: Viertligist Rot-Weiss Essen plant am Dienstag im Cupwettbewerb den nächsten Coup, wenn das Bundesliga-Team von Bayer 04 Leverkusen an die Hafenstraße kommt.