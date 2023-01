FC Bayern München : De Ligt will nach WM-Enttäuschung richtig durchstarten

Doha Die WM mit den Niederlanden verlief für Matthijs de Ligt persönlich enttäuschend. Beim FC Bayern will der Verteidiger nun im zweiten Halbjahr nach dem Wechsel sein Niveau erhöhen.

Dabei sieht der im vergangenen Sommer für fast 70 Millionen Euro von Juventus Turin in die Bundesliga gewechselte Innenverteidiger noch viel Potenzial in seinem Spiel. „Ich bin mit meinem ersten halben Jahr in München zufrieden. Ich denke aber, dass ich mein Niveau noch erhöhen kann“, sagte der 23-Jährige in Doha.