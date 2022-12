Testspiel : Defensiv zu anfällig: Schalke verliert in Split 3:4

Defensiv zu anfällig: Schalke verliert in Split 3:4

Split Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat ein wildes Testspiel bei Hajduk Split mit 3:4 (2:1) verloren.

Sebastian Polter (37. Minute), Marius Bülter (44.) per Handelfmeter und Soichiro Kozuki (73.) schossen die Tore für den Bundesligisten, der vor einer Woche in einem ersten Testspiel in diesem Winter bei Rapid Wien 2:2 gespielt hatte.