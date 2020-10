Spielbericht zum Spiel gegen den VfB Stuttgart : Der 1. FC Köln bleibt sieglos

Stuttgart Die Warterei geht in die 16. Runde. Der 1. FC Köln konnte am Freitagabend mit einem 1:1 (1:1) beim VfB Stuttgart zwar das Schlimmste verhindern, bleibt aber im Sonderspielbetrieb der Fußball-Bundesliga sieglos.

Nichts sprach nach 20 Minuten für die Geißböcke, außer vielleicht der Unerfahrenheit des frech aufspielenden Aufsteigers. Und ein Schlitzohr wie Sebastian Andersson weiß so etwas zu nutzen. Nach einem Einwurf schlich sich der Schwede von hinten an Karazor vorbei, der ihn nicht kommen sah und foulte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Andersson sicher und aus dem Nichts stand es 1:1 (23.). Das Tor veränderte sofort das ganze Spiel. Die Stuttgarter verloren komplett den Faden und zeigten sich in der Abwehr verunsichert. Was auch daran liegen mochte, dass nach den Ausfällen von Waldemar Anton und Konstantinos Mavropanos sowie der verletzungsbedingten Auswechslung von Kempf (34.) mit Pascal Stenzel, Karazor und Marcin Kaminski die zweite Besetzung der VfB-Dreierkette ran musste. Die Kölner waren dadurch besser im Spiel, mussten sich aber bei Timo Horn bedanken, der gegen den durchgebrochenen Tanguy Coulibaly das 1:2 verhinderte (45.).

Das Spiel bewegte sich nach dem furiosen VfB-Start allenfalls noch auf mäßigen Niveau. Daran änderte sich nach dem Wechsel kaum etwas, was aus FC-Sicht wahrscheinlich sogar nicht das Schlechteste war. Die Stuttgarter suchten ihren Schwung der ersten Viertelstunde weiter vergeblich und verzeichneten in der Rubrik „Torchancen in Halbzeit zwei“ eine Null. Die Kölner dagegen hätten mit etwas Glück ihre Sieglos-Serie beenden können. Sebastian Andersson scheiterte aber frei vor VfB-Keeper Gregor Kobel (53.), Elvis Rexhbecaj zielte etwas zu weit nach rechts (60.) und Sebastiaan Bournauw zu weit nach links (90.). „Wir hatten die Chancen für mehr als ein Tor“, fand Andersson. Ismail Jakob, der 61 Sprints lief, hätte einen Sieg verdient gefunden: „Nach dem Elfer waren wir viel besser im Spiel. Am Ende sind wir trotzdem enttäuscht, weil wir unbedingt gewinnen wollten.“ Neben dem zweiten Punkt der neuen Saison musste der FC also noch den Negativrekord mit nach Köln nehmen. 15 Partien in Folge ohne Dreier hat es in der Bundesliga-Historie der Geißböcke noch nicht gegeben.