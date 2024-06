Glänzender Sieg zum EM-Auftakt DFB-Team weckt die Euphorie im Land

Dass der Müller, Thomas jedoch ein besonderes Verhältnis zu großen Wassern hat, ist bislang nicht bekannt, doch in München, ja, da kennt er sich aus. Im Speziellen natürlich in der Münchner Arena, wo der bekennende Urbayer nicht nur jeden Grashalm mit Vornamen kennt, sondern ebenso die verschlungenen Wege im Bauch, bis hin zur sogenannten Mixed-Zone. Umso überraschter wirkte er, als er dort, wo die Fußballer in der Regel Aug‘ in Aug‘ mit den Reportern plaudern, in einer exponierteren Stellung zu Wort kam. Bei seiner Ankunft staunte er, „eine neue Situation hier“, entfuhr es ihm nach dem berauschenden 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland, denn die Uefa hatte für Ordnung sorgen wollen in diesem ansonsten wilden Gerangel um Antworten und drei Rednerpulte installiert, die für die Fußballer über Stufen erreichbar waren. Dort stand ein Mikrofon bereit. „Wie der Bundeskanzler“ fühle er sich, hatte eben noch Kai Havertz gesagt, ehe Müller seine Rede an die Nation hielt.