EM-Qualifikation : Deutsche U21 mit zweitem Sieg für Trainer Di Salvo

Szeged Im zweiten Spiel als deutscher U21-Cheftrainer kann Antonio Di Salvo den zweiten Sieg bejubeln. Mit entscheidend für den Erfolg in Ungarn sind zwei erneut starke Youngster - und ein Missgeschick des Gegners.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann mit 5:1 (2:1) in Ungarn und holte sich damit den vierten Sieg im vierten Spiel in der EM-Qualifikation. Der deutsche Nachwuchs verteidigte auch die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe, aus der nur der Sieger direkt das Ticket für das kommende Turnier 2023 in Georgien und Rumänien löst.