Nations League : Deutsche Nationalelf verpasst knapp den Sieg gegen England

Englands Harry Kane (l) trifft gegen Deutschlands Torwart Manuel Neuer per Elfmeter zum 1:1. Foto: dpa/Sven Hoppe

München Ein ärgerlicher Elfmeter hat Hansi Flick bei seiner Rückkehr nach München um den ersten Sieg gegen einen großen Gegner gebracht. Zuvor war die deutsche Nationalelf in Führung gegangen.

Es ist nicht überliefert, wo sich Hansi Flick an jenem für Fußballfans denkwürdigen 1. September vor nun fast 21 Jahren aufhielt. Oder was er tat. Bekannt ist lediglich, dass er damals schon Trainer war, zu jener Zeit, als die deutsche Nationalmannschaft ein schmähliches 1:5 in der WM-Qualifikation gegen England erlebte. In München war das, und Flick, damals 36, trainierte seinerzeit den ambitionierten Oberligisten TSG Hoffenheim. Das ist schon einige Jahre her, und heute, als 57-Jähiger, trainiert er selbst Deutschlands erste Fußballmannschaft. Vor dem Hintergrund dieser beruflichen Verantwortung kam es nun zu einem erneuten Treffen mit den Briten in Bayern, bei dem Flick natürlich ein ähnliches Resultat vermeiden wollte im zweiten Duell der Nations-League. Das gelang am Dienstagabend auch recht gut, und nicht einmal München erwies sich als schlechtes Omen. Auch wenn die deutsche Elf sich mit einem 1:1 (0:0) gegen England begnügen musste und weiter auf einen Sieg gegen eine große Fußball-Nation warten muss. Der späte Ausgleich durch einen Elfmeter von Harry Kane (87.) nach der Führung durch Jonas Hofmann (51.) trübte die zuvor gute Stimmung auffällig. Dennoch präsentierte sich das deutsche Team mit einem frisch frisierten Antlitz gegenüber dem 1:1 zuletzt gegen Italien. Die Form zeigt nach oben.

Die deutsche Elf bekam gegenüber dem zähen Spiel gegen die Squadra Azzurra ein neues Gewand verpasst. Flick baute auf gleich sieben Positionen um: Lukas Klostermann (Leipzig) verteidigte rechts, David Raum (Hoffenheim) auf der anderen Seite. Der Freiburger Nico Schlotterbeck kam in der Abwehrzentrale zum Zug. Außerdem sollten der Münchner Jamal Musiala, der Gladbacher Jonas Hofmann sowie Ilkay Gündogan von Manchester City Impulse im Mittelfeld, Kai Havertz vom FC Chelsea ganz vorn setzen.

Das tat der frühere Leverkusener auch gleich. Keine zwei Minuten war die sich anbahnende Münchner Gaudi alt, da versuchte es Havertz gleich mit einem Schuss, doch für England-Schlussmann Jordan Pickford war dies eine leichte Übung. Einen Wimpernschlag später verpasste der bayerische Gaudi-Bursche Thomas Müller eine Ecke haarscharf, Kyle Walker konnte klären. Schon die ersten Minuten wiesen den Weg in diesem Spiel, das der Große Franz Beckenbauer wohl so umschrieben hätte: We call it a Klassiker. Beide, vor allem in der Offensive, mit prächtigem Talent ausgestattete Teams suchten die Autobahn nach vorn. David Raum über links nutzte jeden Raum für seine langen Sprints in die Tiefe.

Unterstützung erhielt er auch vom umtriebigen Musiala, der sich seine Spielfreude an diesem Abend in München auch nicht von rauen Engländern vermiesen lassen wollte. Und so deutete zunächst viel darauf hin, dass die Flick-Elf auch irgendwann einmal zu mehr kommen würde als Chancen. Tatsächlich fiel ein Treffer, ein schöner noch dazu. Der durchgestartete Thomas Müller lupfte den Ball über Keeper Jordan Pickford ins Tor, doch untergegangen war in der ausverkauften Münchner Arena, dass der bereits angeschlagene Kalvin Phillips zuvor zu Boden gesunken war. Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande aus Spanien unterbrach die Partie, es blieb bei einer schön anzusehenden Aktion. Eine zu geringe Aggressivität, die es mitunter gegen Italien zu bemängeln galt, konnte man den Deutschen nicht vorwerfen. Sie setzten nach, pressten die Engländer zurück, hielten das Tempo hoch. Chance Musiala, Pickford rettet (17.). Chance Hofmann, Pickford geschlagen (23.), doch der Treffer zählte erneut nicht, diesmal wegen Abseits.

Nun wollten sich auch die Engländer nicht ewig mit der Gefangenschaft in der eigenen Hälfte begnügen, sie wurden mutiger und spielten zügig nach vorn. Nach einer Ecke kam Torjäger Harry Kane frei zum Schuss, nachdem Manuel Neuer im deutschen Tor leicht gerempelt wurde und den Ball nicht fangen konnte (27.). Die Lücken für die englischen Eroberer in der deutschen Defensive wurden nun größer. Vor allem bei Schlotterbeck schien die Coolness nur Fassade zu sein. Seine Fehler luden die Gäste zu Kontern ein. Die Partei war nun so offen wie der Ausgang der nächsten Weltmeisterschaft in Katar. Es ging hin und her, bis weit in lange Nachspielzeit der ersten Hälfte (acht Minuten). Wie beim Fußballtennis, mal blickten die Fans nach links (Musiala-Schuss in die Arme von Pickford), dann nach rechts (Neuer pariert gegen Bukayo Saka). Richtig zwingend war das allerdings nicht.

Die Spieler beider Teams hatten sich vor dem Anpfiff deutlich gegen Rassismus positioniert. Sie knieten nieder auf dem Rasen. Den gemeinsamen Kniefall hatte es auch schon vor einem Jahr bei der Europameisterschaft vor dem deutschen Achtelfinal-Aus im Londoner Wembley-Stadion gegeben. Ilkay Gündogan, der Profi von Manchester City, hatte vor dem neuerlichen Duell erzählt, dass die Aktion im Team kurz besprochen worden sei. Und: „Keiner war dagegen.“

Selbstredend auch nicht Englands Trainer Gareth Southgate, der München ja ebenfalls in guter Erinnerung haben müsste. Er war dabei an jenem 1. September 2001, wenn auch nicht mittendrin. Das 5:1 seines Teams durfte er 90 Minuten lang von der Bank aus bewundern. Am Dienstagabend in der Arena stand er aber überwiegend in seiner Coachingzone – mit vor dem Körper verschränkten Armen. Und er sah dann weniger erfreuliches als vor 21 Jahren. Zumindest aus seiner Sicht. Joshua Kimmich der neben Gündogan in der Mittelfeldzentralen einen guten Job erledigte, legte den Ball in den englischen Strafraum, Hofmann zog direkt ab – 1:0 (51.). Eine verdiente Führung für sehr ballsichere deutsche Elf. Doch in der Defensive waren die Mängel nicht zu übersehen, die Abstimmung zwischen den Reihen und untereinander stimmte nicht immer. Bei Mason Mounts Schuss, der zu viel Platz hatte, mussten schon Neuers Fäuste das Schlimmste verhindern (53.).