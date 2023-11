Deutschland gegen Österreich Mittelfeld-Duo Gündogan/Kimmich steht auf dem Prüfstand

Selbst Julian Nagelsmann scheint vor dem zweiten Spiel der Testrunde am Dienstag in Österreich (20.45 Uhr/ZDF) eine konkrete Ahnung bekommen zu haben, dass die beiden auf dem Platz keine ideale Partnerschaft führen. Sie seien vom Profil her nicht „die klassischen Spieler, die es lieben, auf zweite Bälle zu gehen“. Ohne den Gewinn der zweiten Bälle jedoch ist das Verhindern der zweiten Welle des Gegners nur schwerlich möglich – und führt zu Kontrollverlust. Nun steckt der Bundestrainer in einer Mittelfeld-Malaise, denn beide sind anerkannte Führungsspieler, die es gilt, immer auf den Rasen zu bekommen. Selbst unter der Voraussetzung, sie räumlich trennen zu müssen. Die Schwierigkeit: Auf Gündogan will Nagelsmann nicht verzichten im Zentrum, er ist sein Kapitän und zeigt endlich auch in der Nationalmannschaft jene außergewöhnlichen Gündogan-Dinge wie Technik, Übersicht und Spielintelligenz die er in den vergangenen Jahren unter Pep Guardiola im Club konstant abgerufen hatte. Im DFB-Team kamen seine Talente jedoch nicht ausreichend zum Tragen, da er prominentes Opfer einer gewissen Verschiebetaktik wurde. Auch auf Kimmich will Nagelsmann nicht verzichten in diesem sensiblen Bereich. „Ich sehe ihn als Sechser“, hatte Nagelsmann vor dem Türkei-Spiel gesagt. Eine Rückversetzung muss der Münchner also kaum befürchten – zunächst. Denn man sollte sich noch einmal Kimmichs Geschichte beim bislang letzten großen Turnier in Erinnerung rufen. Sein früherer Münchner Musterknabe (es sei denn, er will den Ball unter Kimmichs Körper), sagte Hansi Flick bei der WM in Katar, sei „einer der besten Sechser, die es gibt“. Wenige Tage später fand sich Kimmich im Gruppenfinale gegen Costa Rica trotzdem auf der Position des Rechtsverteidigers wieder, auch in seinem finalen Spiel als Bundestrainer gegen Japan schickte der Bammentaler den Münchner ins Randgebiet. „Wir haben keinen gelernten Top-Rechtsverteidiger“, findet Matthäus, „und Kimmich spielt auch dort spitze.“