EM-Euphorie geht weiter DFB-Team ringt die Niederlande mit 2:1 nieder

Aggressiv, einsatzfreudig, schnell, sicher im Aufbau, nach vorn gerichtet, angeleitet vom alten und neuen Regisseur Toni Kroos – das deutsche Spiel offenbarte einiges an Attraktivität. Und wenn das „technische Hilfswerk“ mal am Ball ist, dann wird es eben gefährlich: Listiger Steckpass Jamal Musiala auf Ilkay Gündogan, der jedoch scheitert aus fünf Metern an Torhüter Bart Verbruggen (18.). Kurzpass, Kurzpass, Kurzpass: Wie beim berühmten Tiki-Taka lief der Ball durchs deutsche Mittelfeld. Ein immens hoher Ballbesitzanteil als Folge. Allein in der Defensive zeigten sich hin und wieder Lücken. Zwar offenbarte der Stuttgarter Mittelstädt, der sich nach seinem Fauxpas moralisch schnell wieder aufgerichtet hatte, in der Offensive einige Qualität. Doch seine linke Seite ließ er oft als großen Spielplatz für die Holländer offen, die die Räume nun besser nutzten und immer wieder gefährlich nach vorn stießen.