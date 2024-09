DFB-Team vor Oranje-Duell Havertz sucht das Abschlussglück

Die Nationalspieler sind so mit ihren geöffneten Herzen wieder in die Herzen der Fans gedribbelt, was sich natürlich weitaus schwieriger gestaltet hätte, wären die Krisenzeiten auch unter Bundestrainer Julian Nagelsmann einfach so weitergegangen. Dass sein Team auch durch die Rücktritte der Granden Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Thomas Müller und Manuel Neuer nicht zu viel Substanz verloren hat, davon kündete das fulminante 5:0 zum Nations-League-Auftakt gegen Ungarn. Ganz angetan war das Fußball-Volk hernach von den beiden Wunderknaben Jamal Musiala, der ein Tor selbst erzielte und drei Vorlagen lieferte, und Florian Wirtz (ein Tor, eine Vorlage). Weniger Würdigung erfuhr bei derart viel Kunstfertigkeit in der Nachbarschaft ein anderer Hochbegabter: Kai Havertz, der mit der DFB-Elf an diesem Dienstag in den Niederlanden zum zweiten Spiel der Nations League anzutreten hat (20.45 Uhr/RTL).