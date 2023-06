Deutschland gegen Ukraine DFB-Team holt 3:3 nach 1:3-Rückstand im Jubiläumsspiel

Wie angemessen umzugehen war mit diesem Ereignis, darüber gab es vorher verschiedene Ansichten. Einerseits war es ja das 1000. Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft – also grundsätzlich ein Festakt. Die Einladung zum Jubiläum hatte der DFB an die Ukraine verschickt, in der andererseits in diesen Tagen der Fußball keine Hauptrolle spielt, nicht mal eine Nebenrolle. Nach dem Angriff Russlands befindet sich das Land in einem Krieg. Ein Aufeinandertreffen also, das unter besonderen Vorzeichen stand, ein Testspiel, aber sicher „kein Freundschaftsspiel“, wie DFB-Sportdirektor Rudi Völler befand. Es sei ein ganz normales Länderspiel unter der Voraussetzung, das „es das 1000. Länderspiel für uns ist“, führte der frühere Weltklassestürmer aus, „die werden alles geben – und wir auch“.