WM-Qualifikation : DFB-Auswahl gegen Armenien mit ter Stegen und Havertz

Eriwan Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr letztes Länderspiel des Jahres mit Marc-André ter Stegen im Tor und Rückkehrer Kai Havertz in der Offensive.

Angesichts der Ausfälle zahlreicher Stammkräfte wechselt Bundestrainer Hansi Flick im abschließenden WM-Qualifikationsspiel in Eriwan gegen Armenien Personal in allen Mannschaftsteilen.

„Auch wenn die Mannschaft ganz anders ausschaut wie in den Spielen zuvor, ist die Qualität sehr gut. Sie können heute auf sich aufmerksam machen“, sagte Flick beim TV-Sender RTL. Nach sechs Siegen in sechs Spielen will Flick die Erfolgsserie fortsetzen: „Wir wissen alle, dass die Gegner nicht so die Qualität hatten wie die Top-Mannschaften. Trotzdem ist es wichtig, dass man auch diese Spiele gewinnt. Die Art und Weise ist einfach klasse gewesen.“