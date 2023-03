Viel Arbeit für Hansi Flick Das DFB-Team zeigt große Defizite gegen Belgien

Immerhin konnte man dem Leipziger das Engagement nicht absprechen, was nicht auf alle Mitstreiter zuzutreffen schien. Es war ein sehr schlimmes Bild, das die Deutschen da in der ersten halben Stunde abgaben. Sie waren kein ernstzunehmender Gegner für die Belgier, die in Guerillamanier die Einheimischen überrumpelten. Und einer der Überrumpelten zeigte dabei Ansätze von einer irritierenden Passivität, die man so aus seinem eigentlichen Arbeitsort München nicht von ihm gewohnt ist. Ohne Dynamik und Entschlossenheit bewegte sich Leon Goretzka in Räumen, die für das Spiel kaum relevant waren. Zweikämpfe versuchte er weitgehen zu vermeiden, so als habe sich der Ligagipfel der Bayern gegen Dortmund am Samstag einen zu großen Platz in seinem Kopf gegriffen.