Benotung des DFB-Kaders Das EM-Abschlusszeugnis der deutschen Nationalspieler

In diesen Tagen des, na ja, Hochsommers ist der Trennungsschmerz mal wieder besonders stark ausgeprägt in Deutschland. Kinder lassen ihren Kummer tränenreich fließen, sie wissen ja nicht, ob sie mit ihren lieb gewonnenen Mitschülern in der neu choreografierten Klasse nach den großen Ferien noch einmal gemeinsam auf dem Smartphone zocken können. Manch einen erfasst der Weltschmerz auch mit Blick auf das Zeugnis. Was, nur eine „Vier“? Auch die besten deutschen Fußballer verspüren gerade ein Leid so tief wie der Marianengraben. Nach dem herzzerreißenden Ausscheiden im Viertelfinale der EM flossen sie wie Sturzbäche, die Tränen. „Sehr viele Spieler haben geweint“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann (er übrigens auch mehrmals) am Morgen nach der Tragödie gegen Spanien. Was sie nicht davor verschont, ihr Turnier-Zeugnis dennoch überreicht zu bekommen. Der GA hat es geschrieben, Nationalspieler für Nationalspieler. Note für Note. Aufgeteilt nach den von Nagelsmann eingeführten und bewährten Rollenprofilen der DFB-Profis (benotet wurden Spieler, die auf 90 Turnierminuten oder mehr kamen).