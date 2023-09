Nationalmannschaft DFB-Doku in schwierigen Tagen: Beim Scheitern zusehen

Der 1:2-Schock im ersten Gruppenspiel gegen die Japaner vor gut neun Monaten mit den Begleitumständen der lähmenden „One Love“-Debatte bekommt von Filmemacher Christian Twente in dem „All or Nothing“-Format der Amazon Studios viel Raum. „Er saß so tief, dass man am nächsten Tag im Camp auch noch merken konnte, dass das nicht so einfach zu verdauen war“, sagte der Regisseur der Prime-Video-Serie der Deutschen Presse-Agentur. Den fluchenden Flick erwarten in der Kabine ins Leere starrenden Nationalspieler.