DFB-Team scheidet bei EM aus, gewinnt aber die Herzen der Fans Sieger in der Niederlage

In Tagen wie diesen zeigt sich wieder einmal: Fußball ist ein wunderbares Spiel. Gerade wenn man es mit der deutschen Mannschaft hält, lässt es den Schluss zu, etwas Begeisterndes, Mitreißendes, Hochemotionales erlebt zu haben bei dieser EM. Sogar das bittere und zutiefst tragische Ausscheiden gegen Spanien trägt dazu bei, dass zuvor doch sehr kühne Vorstellungen in die Realität überführt wurden. Es glich einem Erweckungsgefühl, was die deutschen Spieler mit ihrer Art und Attitüde ins Land transportierten. Sie ihrerseits ernteten Dankbarkeit, gar tiefe Zuneigung des Publikums. Es war eben jene Mischung aus sportlicher Aufopferung und Offenheit, die diesen kontinentalen Wettstreit aus heimischer Sicht zu einem gelungenen werden ließ.