Vorläufige EM-Kadernominierung Nagelsmann nominiert Rapper, Jodler und Titelaspiranten

Salami-Taktik. Der neue Kniff von Julian Nagelsmann. „Er spricht von einer genialen Idee.“ 13.04 Uhr am Donnerstag in Berlin, das Brandenburger Tor in Sichtweite. Jetzt ist es raus. Gerade sind 27 Namen benannt worden, davon die von vier Torhütern. 26 Spieler kann Nagelsmann mitnehmen zur Heim-EM. „Die Wackelkandidaten wissen Bescheid.“ Die vier Torhüter Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann und Alexander Nübel sollen alle mit. Scheibchen für Scheibchen haben der Bundestrainer und der Deutsche Fußball Bund (DFB) in den vergangenen Tagen die Namen einzelner Spieler des Kaders für die Europameisterschaft bekannt gegeben. Als Tagesschau-Sprecher Jens Riewa am vergangenen Wochenende den Namen des Dortmunder Innenverteidigers Nico Schlotterbeck als ersten EM-Fahrer verkündete, dachte viele an eine undichte Stelle. Steht die Abwehr oder ist das ein Leak? Und so ging es weiter. Ilkay Gündogan grüßte von einem übergroßen Werbeplakat am Alexanderplatz schon Richtung Olympiastadion, Ort des EM-Finals, Antonio Rüdiger meldete sich per Clip aus seinem liebsten Döner-Laden in Kreuzberg.