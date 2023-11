Bundesliga DFB ermittelt nach Krawallen gegen Eintracht Frankfurt

Der Bundesligist hatte die blutigen Auseinandersetzungen zwischen Frankfurter Fans, Sicherheitskräften und der Polizei am vergangenen Samstag scharf verurteilt. „Das gewaltsame Vorgehen gegen die Ordner und insbesondere gegen den Sicherheitsmitarbeiter, das die gesamte Ereigniskette erst in Gang gesetzt hat, ist nicht hinnehmbar“, hieß es in einer Mitteilung am Montagabend. „Diese Angriffe sind ebenso in aller Deutlichkeit und uneingeschränkt zu verurteilen, wie die Gewalt, die sich später gegenüber der Polizei entlud.“