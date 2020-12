Acht Siege in acht Spielen : DFB-Frauen besiegen zum Abschluss der EM-Quali auch Irland

Dublin Ein Elfmeter-Gegentor im letzten Spiel bleibt als einziger, winziger Makel einer starken EM-Qualifikation der deutschen Fußballerinnen. Beim Arbeitssieg zum Abschluss in Irland überzeugt vor allem eine Hoffenheimerin mit ihren ersten beiden Toren.

Zum Ärgern aber hatte auch Debütantin Ann-Katrin Berger nun wirklich keinen Grund - auch wenn die Torhüterin der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft dieses Gegentor kassierte. In Irland war Berger schuld- und chancenlos gegen einen überflüssigen Foulelfmeter. „Natürlich war es unnötig“, sagte die 30-Jährige vom FC Chelsea. „Das ärgert mich wirklich riesig.“ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fand tröstende Worte: „Das lag ja jetzt nicht an Anne, dass dieses Tor passiert ist.“

Die Treffer in Dublin erzielten Lina Magull (21. Minute) per Foulelfmeter und zweimal Tabea Waßmuth (29./85.) mit ihren ersten Länderspieltoren; Katie McCabe (45.) verkürzte. So stehen bei acht Siegen in acht Qualifikationsspielen nun 46:1 Tore zu Buche. Für die EM-Endrunde 2022 in England war die DFB-Auswahl bereits qualifiziert.