Fußball DFB-Frauen lösen EM-Ticket nach Sieg in Polen

„Das sollten wir nicht noch mal machen in der Form, dass wir gleich am Anfang ein bisschen schlafen“, hatte Hrubesch vorab zwar gefordert, Gehör fand er keines. Vieles wirkte träge in der ersten Halbzeit, ohne Fluss und Präzision. Genug Chancen gab's gegen den klaren Außenseiter trotzdem, oft vergaben die Deutschen aber überhastet, Schüller scheiterte per Kopf einmal an der Latte. Der frühere Vollblutstürmer Hrubesch hielt sich zwischendurch schockiert die Hände vors Gesicht.