Nationa League DFB-Frauen starten Kampf um das Olympia-Ticket

„Wir wissen natürlich, um was es geht. Deshalb gilt nichts als ein Sieg“, sagte Kapitänin Alexandra Popp. Bereits am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) steht in Bochum die Partie gegen Island an, weiterer Gruppengegner ist Wales. Nur die vier Gruppenersten kommen ins Halbfinale - und nur die Endspielteilnehmer dürfen zu den Sommerspielen. Als drittes europäisches Team ist in Paris Gastgeber Frankreich gesetzt.