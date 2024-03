Neue Trikots der DFB-Nationalmannschaft Pink und Lila, 150 Euro

Die neuen Heimtrikots sind traditionell Schwarz und Weiß – mit ein bisschen schwarz-rot-goldenem Schnickschnack am Ärmel. Geschenkt. Das Auswärtstrikot fällt auf. Pink und Lila. Grell an Schulter und Brust, nach unten dunkler werdend. Verrückt? Gewagt? „Unerwartet frisch“, erklärt Adidas. Der Sportartikelhersteller sieht in seinem 150 Euro teuren Fetzen Polyester ein Trikot, das „die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes“ repräsentieren soll. Der DFB kündigt dazu eine Werbekampagne an, die „humorvoll mit deutschen Klischees und Stereotypen spielt“.