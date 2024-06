Abwehr-Duo droht auszufallen Nagelsmann arbeitet am Notfallplan

Die aus der Not geborene Umgestaltung des Spiels hat ja gegen die Schweiz schon ganz ordentlich funktioniert. Nagelsmann hat dabei verdeutlicht, dass er seinen Gestaltungswillen unterordnen und quasi auf Notrufknopfdruck zum Pragmatiker werden kann. Der sich aber auch von seinen Instinkten leiten lässt. Er habe gespürt, dass die Schweiz aufs zweite Tor gehe, sagte Nagelsmann in der Nacht von Frankfurt. Er spekulierte also auf „die offenen Räume“ hinter der Schweizer Deckung und ließ deswegen „unseren schnellsten Spieler“ von der Leine, den Hoffenheimer Maximilian Beier. Grundsätzlich hatten seine Wechsel zum Ziel, „Speed“ zu bringen und „Größe auf dem Platz zu belassen“, weshalb für Beier also nicht der als kopfballstark bewertete Kai Havertz den Platz verlassen musste, sondern Robert Andrich. Niclas Füllkrug kam zwar erst spät in die Partie (76. Minute), schoss jedoch in der zweiten Minute der Nachspielzeit sein beinahe obligates Tor (13 Tore in 19 Länderspielen). Unterstützung fand er in dem wuchtigen Antonio Rüdiger, der aus der Abwehr in den letzten Minuten nach vorn galoppiert war und eine „gute Strafraumbesetzung“ (Füllkrug) gewährleistet.