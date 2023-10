Fußball DFB plant mehr Transparenz bei VAR-Entscheidungen

„Ob die FIFA die Genehmigung geben wird, wissen wir nicht, aber es ist sicherlich denkbar“, sagte Feuerherdt. „Sollte so eine Möglichkeit in den Raum gestellt werden, ist es für uns vorstellbar, dass wir uns beteiligen.“ Nach Einschätzung des DFB nach den Beobachtungen bei der Frauen-WM habe es positive Aspekte gegeben, wie die gesteigerte Transparenz in den Stadien: „Uns ist alles lieb und recht, was die Transparenz für die Leute im Stadion verbessert.“