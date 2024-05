Bayer Leverkusen im Party-Rausch „Es wird gefeiert, bis die Körper nicht mehr können“

Doch bevor es so weit war, nahm sich Mittelfeldstratege Xhaka in der Berliner Nacht noch Zeit für Interviews. Seiner heiseren Stimme merkte man da bereits an, dass er seit dem Schlusspfiff des DFB-Pokalfinales schon mächtig gefeiert, gesungen und das eine oder andere alkoholische Getränk zu sich genommen hatte. Trotzdem hatte der 31 Jahre alte Schweizer, der nicht nur wegen seines Traumtors in der 16. Minute maßgeblich verantwortlich für den Sieg zeichnete, noch einen ziemlich klaren Blick dafür, was der 1:0-Erfolg in Unterzahl gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern für die Werkself bedeutete und wie die gerade abgelaufene Rekordsaison zu bewerten ist.