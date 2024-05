1:0-Erfolg im DFB-Pokalfinale Bayer Leverkusen feiert gegen Kaiserslautern das Double

Doch daraus wurde nichts. Denn im 81. DFB-Pokalfinale ging am Ende einer stimmungsvollen Partie Bayer Leverkusen als Sieger hervor. Es war der zweite Triumph der Rheinländer in Berlin nach 1993. Der deutsche Meister besiegte den Zweitligisten nach einer insbesondere in der zweiten Halbzeit spannenden Begegnung mit 1:0 (1:0). Damit sicherte sich die Werkself nach dem verlorenen Finale in der Europa League gegen Atalanta Bergamo zumindest noch das Double.