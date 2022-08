0:5-Niederlage gegen die Bayern : Viktoria Kölns Bollwerk hält 35 Minuten

Bayerns Jamal Musiala trifft in dieser Szene zum 4:0. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Viktoria Köln hat sich im Pokalspiel gegen den FC Bayern München lange teuer verkauft. Am Ende setzte es eine 0:5-Niederlage für den Drittligisten.

Von Tobias Carspecken

In Müngersdorf herrschte am Mittwochabend verkehrte Welt. Die Südtribüne, auf der sonst die treuesten Anhänger des 1. FC Köln mitfiebern, war fest in Münchner Hand. Das Gastspiel des FC Bayern zog Zehntausende Umlandfans an, die für ein ausverkauftes Rhein-Energie-Stadion sorgten. Dorthin war der eigentlich von der rechten Rheinseite stammende FC Viktoria Köln ausgewichen, um dem größten Spiel der Vereinsgeschichte einen würdigen Rahmen zu verleihen.

Am Ende des Abends stand der Drittligist mit vollen Kassen da. Sportlich war er in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen das spektakulärste Los trotz einer überragenden Leistung von Torhüter Ben Voll wie zu erwarten chancenlos geblieben. Der Rekordmeister zeigte vor der beeindruckenden Kulisse von 50 000 Zuschauern einen insgesamt souveränen Auftritt und erfreute das Publikum beim 5:0 (2:0)-Sieg mit ein paar schön herausgespielten Toren.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann nahm im Vergleich zum 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach gleich sieben Änderungen vor. Die neue Münchner Attraktion Sadio Mané durfte dagegen erneut wirbeln. Wer also nach Müngersdorf gekommen war, um das Offensiv-Ass aus dem Senegal zu bestaunen, hatte sein Eintrittsgeld gut angelegt. Lucas Hernandez, Joshua Kimmich und Thomas Müller komplettierten das übrig gebliebene Startelf-Quartett.

Die durcheinandergewirbelten Münchner hatten mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen – was gleichzeitig als großes Lob für den Außenseiter zu verstehen war. Die Viktoria verteidigte leidenschaftlich, machte die Räume mit hoher Laufbereitschaft eng und verzeichnete durch Niklas May sogar den ersten Abschluss der Partie (13.). Bayern fand zunächst kaum Lücken, klare Chancen blieben Mangelware. Mathys Tel probierte es deshalb zweimal aus der Distanz. Ben Voll war jeweils zur Stelle (16., 19.) – nicht zum letzten Mal an diesem Abend.

In der 20. Minute war das Stadion ein Tollhaus. Der Ball lag im Tor der Münchner – doch der Treffer zählte zum Entsetzen des Außenseiters nicht. Patrick Sontheimer hatte auf engstem Raum technisch fein durchgesteckt zu Simon Handle, der die Kugel von der linken Kante des Fünfmeterraums ins lange Eck schlenzte. Handle stand allerdings einen Schritt im Abseits.

Viktorias Nadelstich war ein Weckruf für den FC Bayern, der den Außenseiter ab diesem Zeitpunkt energisch in die eigene Hälfte drückte. Die Kölner bekamen immer größere Probleme, sich aus der Umklammerung zu befreien. Doch zunächst stand die Null noch, weil Ben Voll zur Hochform auflief. Erst faustete Viktorias Schlussmann einen wuchtigen Versuch von Ryan Gravenberch zur Seite, Augenblicke später lenkte er einen noch abgefälschten Schuss von Joshua Kimmich über den Querbalken (28.). Sehenswert war auch die Flugeinlage des 21-Jährigen bei einem Kimmich-Freistoß aus 30 Metern (34.).

Eine Minute später war Ben Voll jedoch geschlagen. Nach einer flüssigen Kombination der Münchner fiel der Ball letztlich etwas glücklich für die Füße von Gravenberch, der aus zwölf Metern einschob. Fast wäre es der Viktoria gelungen, mit dem knappsten aller Rückstände in die Kabine zu gehen, was ein großartiger Erfolg für den Drittligisten gewesen wäre. Doch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs legte der Rekordmeister zum 2:0 nach. Gravenberch bediente am linken Strafraumeck Sturm-Youngster Tel, der Patrick Koronkiewicz aussteigen ließ und herrlich ins lange Eck schlenzte.

Damit war dem Außenseiter jene Euphorie genommen, die ihn durch den ersten Durchgang getragen hatte. Nach Wiederbeginn ließen die Bayern nichts mehr anbrennen. Nagelsmanns Elf schraubte das Tempo in die Höhe und reihte Pass an Pass. Sadio Mané (53.), Jamal Musiala (67.) und Leon Goretzka (82.) schraubten das Ergebnis in die zu erwartende Höhe – obwohl Ben Voll noch mehrfach glänzte.