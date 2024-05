DFB-Pokalfinale gegen Kaiserslautern Endspiel ist für Bayer Leverkusen eine Frage des Charakters

Das Team startete am Freitag nach einer erholsamen Nacht mit einem gemeinsamen Frühstück, einer Aktivierung und einem kleinen Spaziergang bei gutem Wetter in den Tag. Am Abend stand das offizielle Abschlusstraining im Olympiastadion auf dem Programm, bevor es dann am Samstag zum letzten Mal in dieser Spielzeit ernst wird. Im Tor wird Kapitän Lukas Hradecky stehen, nicht Pokalkeeper Matej Kovar. Lukas spielt. Wir haben zwei Finals, beide verdienen die Chance“, sagte Alonso auf der Abschlusspressekonferenz. Der Tscheche hatte gegen Bergamo im Bayer-Gehäuse gestanden.