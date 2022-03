DFB-Bundestag in Bonn : Bonner Bernd Neuendorf ist neuer DFB-Präsident

Der Bonner Bernd Neuendorf ist im WCCB in Bonn zum neuen DFB-Präsidenten gewählt worden. Foto: dpa/Ronald Wittek

Bonn Der 14. DFB-Präsident kommt aus Bonn. Bernd Neuendorf ist in das höchste Amt des deutschen Fußballs gewählt worden. Der 60-Jährige setzte sich am frühen Nachmittag im World Conference Centers in Bonn mit 193:50 Stimmen gegen Peter Peters durch.

Wenn man so will hat Bernd Neuendorf einen Heimspielsieg eingefahren. Der 60-Jährige ist am Freitag auf dem 44. Ordentlichen DFB-Bundestag im Plenarsaal „New York“ des World Conference Centers in Bonn mit 193:50 Stimmen zum 14. DFB-Präsidenten gewählt worden. Neuendorf nahm die Wahl an. Der Bonner setzte sich in der Kampfabstimmung gegen Peter Peters durch. Das höchste Amt im deutschen Fußball musste neu besetzt werden, weil Fritz Keller im Mai 2021 nach einem Streit im Präsidium zurückgetreten war. Zuletzt wurden die Geschicke von DFB-Vize Rainer Koch geleitet. „Ich möchte alles dafür tun, dass dieser Verband wieder zur Ruhe kommt“, sagte Neuendorf in seiner Bewerbungsrede unmittelbar vor der Wahl. „Dass wir in ein paar Jahren sagen können, die Arbeit hat sich gelohnt“. Seine Kernbotschaft sei: „Der Fußball muss wieder im Mittelpunkt stehen, nicht die Querelen an der Spitze des Verbandes.“

Neuendorf ging als Favorit in die Wahl. Er gilt als Vertreter des mächtigen Amateurlagers. Peters, Vizepräsident der Deutschen Fußball Liga (DFL), wurde von der DFL als Vertreter des Profibereichs angeführt. Unter anderem hatte aber beispielsweise der 1. FC Köln noch vor wenigen Tagen bekannt gegeben, dass er komplett hinter Neuendorf stünde. Im Januar hatte der 60-Jährige im GA-Interview angekündigt, mit den Profivereinen sprechen zu wollen. Dort hatte er sein Programm vorgestellt. Einen zentralen Punkt nannte er nun auch am Freitag. "Wir reden nicht über Diversität, wir leben Diversität! So müsste es 2032 um den Fußball in Deutschland stehen", sagte Neuendorf am Freitag. Die Menschen seien es leid, "im Zusammenhang mit dem DFB nur von Machtkämpfen, Streitereien und Razzien zu hören.

Der Fußball solle "wieder im Mittelpunkt stehen", die Menschen seien es leid, "im Zusammenhang mit dem DFB nur von Machtkämpfen, Streitereien und Razzien zu hören". Dies bedeute auch, sich bei politischen Entscheidungen im Sinne des Fußballs wieder deutlicher zu Wort zu melden: "Der Fußball muss seine gesellschaftliche und politische Verantwortung wieder wahrnehmen."

DFB-Präsident Neuendorf studierte in Bonn

Bernd Neuendorf ist seit Sommer 2019 Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein. Seine Amtszeit begann mit einem Verhandlungsmarathon aufgrund des inkorrekten Einsatzes eines Spielers. Er fand eine pragmatische Lösung. Seit Anfang 2020 musste Neuendorf den Verband durch die schwere Zeit der Corona-Pandemie führen.

Nach seinem Studium (Politik und Geschichte) in Bonn und Oxford schlug er eine journalistische Laufbahn ein, in der er unter anderem in der Bundesstadt als Parlamentskorrespondent tätig war. Später arbeitete er als stellvertretender Chefredakteur der „Mitteldeutschen Zeitung“ in Halle (Saale). Anschließend folgte die politische Karriere Neuendorfs: Zunächst als Sprecher des SPD-Parteivorstands in Berlin, dann in gleicher Funktion beim Landesverband Nordrhein-Westfalen. Nach der Tätigkeit als Landesgeschäftsführer der nordrhein-westfälischen SPD übernahm der heute 60-Jährige von 2012 bis 2017 das Amt des Staatssekretärs im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Neben dem Amt des Präsidenten hat der DFB auch weitere Positionen neu besetzt.