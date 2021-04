Eklat um Nazi-Vergleich : DFB-Präsidialausschuss soll Keller Vertrauensfrage stellen

Fritz Keller schließt derzeit noch einen Rücktritt aus und will sich zumindest bis zu einem vorgezogenen DFB-Bundestag im Amt halten. Foto: Arne Dedert/dpa

Berlin Nach der verbalen Entgleisung von Fritz Keller hat sich der Chef des Schleswig-Holsteiner Fußballverbandes, Uwe Döring, mit einer Forderung an den Präsidialausschuss des DFB gewandt.

Am Wochenanfang war bekannt geworden, dass Keller in einer Präsidiumssitzung seinen Vizepräsident Koch als „Freisler“ bezeichnet und so mit Roland Freisler, dem berüchtigten Vorsitzenden des Volksgerichtshofes im Nationalsozialismus, verglichen hatte.