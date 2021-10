Deutschland gegen Rumänien : Flick: „Am Ende ist der Sieg mehr als verdient“

Hamburg Die Deutsche Fußballnationalmannschaft hat in Hamburg gegen Rumänien gespielt und unter Hansi Flick ihren vierten Sieg eingefahren. Es darf davon ausgegangen werden, dass Flicks Mannschaft auch im Winter 2022 unter der Wüstensonne von Katar schwitzen darf.

Hansi Flick hatte es nicht eilig. Erst beglückwünschte er seine Spieler nach dem Schlusspfiff . Schüttelte Hände. Ging zum Gegner. Beglückwünschte auch ihn. Und spendete ein wenig Trost. Als er seine Trostrunde schließlich beendet hatte, ging er nicht etwa schnurstracks in die Kabine der deutschen Mannschaft, sondern zu den wartenden Fans auf der Tribüne der Arena in Hamburg, die soeben der Partie der WM-Qualifikation der DFB-Elf gegen Rumänien beigewohnt hatten – und anschließend wohl mit einer ordentlichen Portion Zufriedenheit den Heimweg angetreten haben dürften. Der Bundestrainer schrieb Autogramme und demonstrierte, dass er die von ihm geforderte Nähe der Mannschaft zu den Fans selbst vorlebt.

Natürlich folgte sein persönlicher Stadionlauf, nachdem die Spieler zuvor ebenfalls von den Fans auf ihrer Runde gefeiert wurden, dem Umstand, dass die Deutschen 2:1 gegen widerstandsfähige Gäste gewonnen, dabei einen 0:1-Rückstand mit Tempo und Temperament aufgeholt hatten, und dass sie nun sehr entspannt die restlichen Aufgaben auf dem Weg zum Weltturnier in Katar angehen können. Nach einem harten Stück Arbeit haben sie ihre Führung in der Quali-Gruppe nun ausgebaut, und es darf davon ausgegangen werden, dass Flicks Mannschaft auch im Winter 2022 unter der Wüstensonne von Katar ordentlich schwitzen darf.

Probleme nicht zu übersehen

Tatsächlich war sein Team spielbestimmend, in einigen Situationen jedoch – gerade zu Beginn – reichlich nachlässig in der Erfüllung der defensiven Pflichten. Die Führung der Gäste war einem Abwehrverhalten geschuldet, dass eher als Anerkennung der großen Kunstfertigkeit von Ianis Hagi gedeutet werden kann als einer vorbildlichen Verteidigungshaltung. Es war eine pfiffige Einzelvorstellung des 22 Jahre alten Sohnes des großen Gheorghe Hagi, einst Karparten-Maradona genannt, der die rumänische Führung brachte (9.). Und es war, gerade in der ersten Hälfte, eine von nicht wenigen Ausflügen der Gäste, die den Deutschen zusetzten. Gegen einen Gegner, der nicht gerade zu den Großen des Weltfußballs zählt, waren die Probleme nicht zu übersehen. Die Bewegung der in der Offensive so beweglichen DFB-Elf in Richtung eigenem Strafraum blieb zunächst sehr zurückhaltend.