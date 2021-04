Kostenpflichtiger Inhalt: Der Intrigantenstadl : DFB-Spitze liefert sich Showdown im Machtkampf

Gegenspieler im Machtkampf an der DFB-Spitze: Präsident Fritz Keller (rechts) und Generalsekretär Friedrich Curtius. Foto: dpa/Arne Dedert

Potsdam In Potsdam kämpft an diesem Wochenende DFB-Präsident Fritz Keller nach seinem Nazi-Vergleich um den Verbleib an der DFB-Spitze. Doch auch seine Gegner dürfen sich nicht zu sicher sein. Eine wichtige Rolle werden die Länderchefs einnehmen