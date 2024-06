DFB-Team als Gruppenerster im Achtelfinale Grund zum vorsichtigen Optimismus

Zwanghaften Optimisten böte die Nacht von Frankfurt nun ausreichend Grund, ihrer ungezügelten Zuversicht Ausdruck zu verleihen. Einen derart späten Treffer zu kreieren und damit einen Moment des überbordenden Glücks wie gegen die Schweiz, dazu sind doch eigentlich nur die alten Meistern von Real Madrid ausersehen. Oder die jungen Meistern von Bayer Leverkusen, die in der Lage sind, mit Beharrlichkeit und unbeugsamem Glauben Ergebnisse zu ihren Gunsten verändern zu können. Man weiß ja nicht genau, ob es in diesen Tagen der schwarz-rot-geilen Schland-Herrlichkeit überhaupt zulässig ist, auch kritische Töne über die Nationalmannschaft zu äußern. Ein Spielverderber in all der brodelnden Euphorie, wer will das schon sein?