2:0 gegen Peru DFB-Team mit gelungenem Start ins Jahr

Es gehört ja schon beinahe zum deutschen Brauchtum, das erste Länderspiel nach einem großen Turnier als Neustart auszurufen. So verhielt es sich 2018 nach der WM in Russland, dann nach der kontinentalen EM 2021 und nun im Anschluss an das Desaster von Katar. Doch es ist nicht allein die Aufarbeitung eines Fehlschlags der Nationalmannschaft, die Hansi Flick gerade umtreibt, es ist auch ein anderer Relaunch, der ihm offenbar in seiner Funktion als Bundestrainer zu schaffen macht. Der Trainerwechsel in München, das gab er zu, habe die Bayern-Profis sicherlich „nicht beflügelt“.