Gelungener Nations-League-Auftakt Deutschland spielt sich gegen Ungarn in einen Rausch

Damit hatte Deutschland die Lust aufs Toreschießen noch lange nicht verloren. Kimmich scheiterte an den Fäusten Gulacsis, den Nachschuss hämmerte erneut Havertz an die Latte (71.). Langsam wurde es ungemütlich für die Magyaren, die Zeichen von Resignation erkennen ließen. So war es der eingewechselte Münchner Alexander Pavlovic, der bei seinem Debüt für die DFB-Elf das Ergebnis in die Höhe schraubte (77.), ehe – man muss sagen: endlich – auch Havertz einen an ihn selbst verschuldeten Foulelfmeter sicher verwandelte (81.).