Ära nach Manuel Neuer Ter Stegen hat viel vor als Deutschlands neue Nummer 1

Zwar hat dieses Privatduell die Jahre in DFB-Kreisen überdauert, doch obschon es ter Stegen auf 40 Länderspiele bringt, bei großen Turnieren schloss sich die Tür vor ihm immer, wenn da einer wie Neuer sich aufbaute wie ein grimmiger Türsteher vor der Promi-Disco P1. Als stünde ter Stegen vor dem Tor und fände weder den Weg hinein noch den Grund heraus, warum er es nicht schafft. Diese nahezu tragische Geschichte scheint für den 32-Jährigen nun an ein Ende gelangt zu sein, denn für die deutsche Nationalmannschaft steht nach den Rücktritten von Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Thomas Müller und eben Neuer ein neuer Lebensabschnitt an. Was den Vorteil für ter Stegen hat, dass der Türsteher weitergezogen ist. Seine Beförderung zur „klaren Nummer 1“, wie es Bundestrainer Julian Nagelsmann formulierte, hatte ter Stegen vor den ersten Länderspielen in der Post-EM-Ära in der Nations League am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Ungarn und drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande nun im DFB-Camp in Herzogenaurach zu moderieren.