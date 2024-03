DFB-Team überzeugt gegen Frankreich Euphorie im Anflug

Das Urteil des obersten Fußball-Landesgerichts fiel eindeutig aus: schuldig, in allen Anklagepunkten! Was das für ein Strafmaß nach sich zieht, ist nicht abschließend geklärt, aber die Rezensionen zum Prozess ließen an Deutlichkeit nicht zu wünschen übrig. „Ohne Seele und Ideen“, „Ohrfeige“, gar „Schandfleck“, „verstörender Schiffbruch“, „Schmerzen“ und „Scheitern“. Nach all den Resultaten zuletzt im alten Jahr, waren das Zustands-Beschreibungen, die zuvorderst von der deutschen Mannschaft zu befürchten waren. Doch diesmal war es die französische Presse, die hart ins Gericht ging mit der Landesauswahl der Grande Nation.