WM-Qualifikation : DFB-Team will gegen Rumänien begeistern

Hamburg Nach den drei Siegen zum Auftakt seiner Amtszeit strebt Bundestrainer Flick den nächsten Erfolg an. In der WM-Qualifikation gegen Rumänien soll ein großer Schritt Richtung Katar 2022 gelingen.

Gewinnen und begeistern - das Ziel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel am Abend in Hamburg ist klar.

Die Ausgangslage: Deutschland geht mit 15 Punkten als Tabellenführer der Qualifikationsgruppe J in die Partie. Ein Sieg gegen Rumänien, noch einer am Montag in Skopje gegen Nordmazedonien - und schon könnte das Ticket für die Katar-WM im November und Dezember 2022 vorzeitig gebucht sein. Abhängig ist das noch von den Ergebnissen von Verfolger Armenien (11 Punkte). Die abschließenden Quali-Spiele bestreitet das Flick-Team im November in Wolfsburg gegen Liechtenstein und auswärts gegen Armenien.