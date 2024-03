Pro und Contra zum DFB Der Wechsel von Adidas zu Nike ist der richtige Schritt, oder nicht?

Meinung | Bonn · Die deutsche Nationalmannschaft wird ab 2027 nicht mehr in Adidas-, sondern in Nike-Trikots auflaufen. So bewerten unsere Redaktuere Guido Hain und Sebastian Siebertz die Entscheidung des DFB.

Von Guido Hain und Sebastian Siebertz

22.03.2024 , 16:21 Uhr

Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt das neue Trikot der Nationalmannschaft. Foto: dpa/Boris Roessler