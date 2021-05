Kommentar zu Horst Hrubesch : Die Lockerheit des Ungeheuers

Meinung Der Hamburger SV setzt im Saisonendspurt auf Trainer Horst Hrubesch und dessen lockere Art. Eine weise Entscheidung, meint unser Autor. Doch ob die Zeit reicht?

In der Ruhe liegt die Kraft. Und mit Ruhe kennt sich Horst Hrubesch vortrefflich aus. Als passionierter Angler, der sogar ein Buch über das Dorschfischen geschrieben hat, strahlt das einstige Kopfball-Ungeheuer seit jeher eine innere Ausgeglichenheit aus, mit der er alle um sich herum immer wieder auf den Boden holt. Genauso wie sein Buch einst ein Bestseller wurde, so hat Hrubesch auch sportlich stets das Höchstmaß an Erfolg aus sich und seinen Mannschaften herausgeholt. Ohne Hektik oder Aufgeregtheit.

Eine solche Ruhe ist genau das, was dem Hamburger SV seit gefühlten Generationen fehlt. Ärger, Streit, Gezeter und Erfolgslosigkeit herrschen stattdessen rund um den legendären Volkspark und haben aus dem Traditionsclub, der noch 2009/10 zum zweiten Mal in Folge im Halbfinale der Europa League gestanden hatte, einen besseren Zweitligisten gemacht, der erneut zu scheitern droht. Nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist der Aufstieg in die Bundesliga mehr als in Gefahr.