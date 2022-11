Die Noten nach dem Spiel gegen Spanien : Die National-Spieler in der Einzelkritik

WM-Kolumne von Berti Vogts : In der Viererkette fehlte jede Ordnung Der erste Auftritt der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar hat Ex-Bundestrainer Berti Vogts erschreckt. Er bemängelt vor allem die Defensivarbeit. Was er nun von der DFB-Elf erwartet.