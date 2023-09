Länderspiel in Dortmund Deutschland ringt Frankreich mit 2:1 nieder

Nun, 19 Jahre später ist aus dem „Aus“ ein „Ein“ geworden und Völler wieder da. Sogleich nahm er die Herren Nationalspieler in die Pflicht („Keiner darf die Hose voll haben“) und betonte mit dem Selbstverständnis eines 1990er Weltmeisters: „Wir sind immer noch Deutschland.“ Sprich: eine Fußball-Nation, wobei der Fußball gerade durchaus durch den Basketball zu ersetzen wäre. Das Problem, dass sich da am Dienstagabend in Dortmund stellte - der Gegner: Frankreich, Vize-Weltmeister und die derzeit wohl beste Mannschaft des Kontinents, mindestens. Das Problem löste die deutsche Elf zwar nicht mit Bravour, aber mit einem ansprechenden und kompakten Vortrag, der in einen 2:1 (1:0)-Sieg mündete. Der war nach einer beeindruckenden Anfangsphase in Dortmund nicht unverdient nach einer starken Abwehrleistung und einer klaren Leistungssteigerung. Endlich mal ein Mutmacher für die verunsicherte Mannschaft auf ihrem Weg zur Heim-EM. Auch der Fußball-Nation dürfte der Erfolg nach zuvor drei Niederlagen in Folge als Stimmungsaufheller gerade recht kommen.