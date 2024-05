Nationalmannschaft Drei Meister und der Kapitän: Nagelsmanns Kader füllt sich

Der stille Kapitän ist an Bord. Drei Tage nach dem Saisonende mit Barcelona reist der 33-Jährige in Thüringen an. Er wird ein stiller Anführer sein, seine Autorität auf dem Platz demonstrieren. Die Führungsrolle schreiben viele eher Rückkehrer Toni Kroos, Thomas Müller oder Vorgänger Neuer zu. Immerhin dessen Binden-Ärger von Katar bleibt Gündogan erspart. Er wird mit dem Standard-Armband der UEFA bei der EM auflaufen.