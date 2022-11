Europa League : Dreierpack für AS Monaco: WM-Chance für Volland?

Dreierpack für AS Monaco: WM-Chance für Volland?

Glänzte mit drei Toren: Kevin Volland in Aktion für AS Monaco. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Monaco Nur wenige Stunden nach dem WM-Aus von Timo Werner hat sich ein anderer deutscher Stürmer nach langer Verletzungspause eindrucksvoll zurückgemeldet: Kevin Volland. Mit drei Toren besiegelte der Ex-Leverkusener beim 4:1 der AS Monaco gegen Roter Stern Belgrad das Weiterkommen in der Europa League.

An die WM wollte der Torjäger nach seiner Glanzleistung nicht denken: „Ehrlich gesagt konzentriere ich mich auf meinen Verein und versuche, für Monaco das Beste aus mir herauszuholen. Nach meiner Knöchelverletzung muss ich jetzt in Topform bleiben und noch stärker werden, und wir werden sehen, was die Zukunft mit Deutschland für mich bereithält.“