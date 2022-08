DFB-Pokal : Leipzig weiter - Eberl-Deal konkreter

Leipzig Viertligist Ottensen stellt Leipzig im ersten Pokalspiel der Saison nicht wirklich vor Probleme. Anstrengender dürften die Verhandlungen bei der Verpflichtung von Max Eberl als Sportchef werden.

Eberl-Deal konkreter

Doch das bestimmende Thema war einmal mehr die angestrebte Verpflichtung von Eberl. Und die wird konkreter. RBL-Boss Oliver Mintzlaff bestätigte am Dienstag, bereits an Eberls Club Borussia Mönchengladbach herangetreten zu sein. „Ja, wir haben Interesse an Max Eberl und ja, wir haben erste Gespräche geführt. Was dagegen völlig falsch berichtet wird, ist, dass es bereits eine Einigung und einen Eintrittstermin gibt. Wir haben Gladbach natürlich über unser Interesse informiert, nicht mehr und nicht weniger ist bisher passiert“, sagte der 47-Jährige der „Bild“.