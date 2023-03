Fußball : Drittligist Meppen verpflichtet Trainer-Routinier Middendorp

Meppen Der SV Meppen hat den erfahrenen Trainer Ernst Middendorp als Nachfolger von Stefan Krämer verpflichtet. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, wechselt der 64-Jährige vom südafrikanischen Erstligaclub Swallows FC aus Johannesburg zum SVM und unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende.

Middendorp trainierte zwischen 1987 und 2007 in drei verschiedenen Phasen Armina Bielefeld. Während seiner zweiten Amtsperiode führte er die Arminia von der Regionalliga in die Bundesliga. Neben deutschen Vereinen wie Rot-Weiß Essen, KFC Uerdingen, FC Augsburg und dem VfL Bochum war er bei vielen ausländischen Clubs unter anderem in China, Iran, Südafrika und Ghana tätig.