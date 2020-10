FIFA : Drohende Quarantäne für Nationalspieler in der Bundesliga

Sorgt sich um aus der Bundesliga abgestellten Nationalspielern drohende Quarantäne: Stefan Reuter, Manager des FC Augsburg. Foto: Matthias Balk/dpa

Berlin In der Fußball-Bundesliga wächst der Unmut über drohende Quarantäne-Fälle wegen absehbarer Reisen der Profis in Coronavirus-Risikogebiete für Länderspiele, berichtet der „kicker“ in seiner Donnerstags-Ausgabe.

„Für mich ist es ein Unding, Spieler in Risiko-Gebiete zu schicken. Es ist Aufgabe der FIFA, diese Partien entweder zu verlegen oder sicherzustellen, dass die Spieler nach ihrer Rückkehr nicht in Quarantäne müssen“, sagte Manager Stefan Reuter vom FC Augsburg demnach. „Es kann nicht sein, dass wir Spieler abstellen, die danach für uns Clubs in der Bundesliga nicht einsatzfähig sind“, sagte Sportvorstand Jochen Saier vom SC Freiburg.

Vor den Länderspielen im September hatte der Fußballweltverband die Abstellungspflicht gelockert und Vereinen damit die Möglichkeit gegeben, sich gegen die Abstellung von Spielern zu wehren, deren Nationalmannschaften in Risiko-Gebieten spielten. Bislang hoffen die Vereine auf ein solches Signal vor den anstehenden Partien im Oktober vergeblich.

Der südamerikanische Verband Conmebol berichtete zuletzt, er habe von der FIFA entsprechende Zusagen erhalten, dass die in Europa spielenden Brasilianer, Argentinier und andere Profis des Kontinents zu ihren Teams reisen müssen. Der Start für die WM-Qualifikations- Partien in Südamerika ist für den 8. und 13. Oktober vorgesehen.

Auch die deutsche Nationalmannschaft spielt am 10. Oktober in der Ukraine in einem von der Bundesregierung als Corona-Risikogebiet eingestuften Land.

