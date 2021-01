16. Spieltag : Druck für Flicks Bayern: Andere Gangart nach Betriebsunfall

München Die gereizten Bayern wollen „einen raushauen“. Nach dem Pokal-K.o. kommt Lieblingsgegner Freiburg, der aber gerade super drauf ist. Aus der Chefetage erreichen Trainer und Spieler Forderungen und Appelle. Flick will wieder mehr von seinen Stars hören.

Vorstandschef Rummenigge forderte vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg eine andere „Gangart“ nach dem „Betriebsunfall“ in Kiel. Eindringlich appellierte dessen designierter Nachfolger Kahn an die Erfolgsmannschaft. „Jetzt müssen wir schleunigst im neuen Jahr ankommen!“, mahnte der einstige Torwart-„Titan“.

Der mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattete Flick muss nach einem traumhaften und trophäenreichen ersten Jahr als Cheftrainer und Dauersieger in München seine erste Krisensituation managen. Die Ansagen aus der Chefetage seien „absolut legitim“, sagte der Coach am Freitag und erwartet am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) eine Reaktion seiner Stars. „Eine Spitzenmannschaft zeichnet sich nicht nur aus, wenn es gut läuft. Sie zeichnet sich gerade dann aus, wenn es nicht gut läuft, dass man dann relativ schnell wieder in die Spur findet.“ Flick kann im Spiel gegen die formstarken Freiburger wieder auf Kingsley Coman und Leon Goretzka zurückgreifen.