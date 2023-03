Bundesliga : Durchsuchungsaktion nach Angriff auf Schalke-Fans

Gelsenkirchen Nach dem brutalen Angriff auf Anhänger des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat die Polizei eine Razzia in mehreren NRW-Städten gestartet.

Eines der durchsuchten Objekte sei das Vereinsheim der Ultras Gelsenkirchen gewesen, sagte ein Polizeisprecher in Gelsenkirchen auf Anfrage.

25 Objekte, vor allem in Essen und Dortmund, aber auch in Schwelm, Bergheim, Gladbeck, Beelen, Bottrop und Gelsenkirchen würden von zahlreichen Einsatzkräften durchsucht. Der Einsatz stehe im Zusammenhang „mit gewalttätigen Aktionen im Rahmen von Sportveranstaltungen in Gelsenkirchen“, sagte ein Sprecher des NRW-Innenministeriums auf Anfrage. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor berichtet.