Aufstieg in die 2. Liga : Dynamo trotz Krawallen in Partylaune

Dresden Die Bilder rund um den Aufstieg von Dynamo Dresden sind erschreckend. Die Politik fordert vom Verein „Antworten und Konzepte“. Der Umgang des Clubs mit seinen gewaltbereiten Fans ist problematisch.

Am Montagabend, einen Tag nach den schweren Ausschreitungen, hat Dynamo Dresden die Vorfälle verurteilt. „Wir sind entsetzt und verurteilen diese Gewalt auf das Schärfste. Gleichzeitig entschuldigen wir uns im Namen des Vereins bei allen verletzten Personen und wünschen ihnen eine schnelle und vollständige Genesung“, erklärten die Geschäftsführer Ralf Becker und Jürgen Wehlend in einer Vereinsmitteilung. „Insbesondere die offenbar gezielten Angriffe einer gewaltbereiten Minderheit auf Journalisten und Polizisten sind in unseren Augen Grenzüberschreitungen, die wir unter keinen Umständen tolerieren.“

Völlig in den Hintergrund rückten die Hausaufgaben für die kommende Saison. Aufstiegscoach Alexander Schmidt, dessen Vertrag am 30. Juni endet, würde gerne bleiben. Holt Schmidt am Samstag bei Wehen Wiesbaden auch noch die Meisterschaft, führt wohl kein Weg mehr an ihm vorbei. Aktuell stehen aber die Sicherheitsaspekte an. Denn am Mittwoch steigt steht im sächsischen Pokal-Halbfinale in Leipzig das Duell mit dem 1. FC Lok. Die Leipziger gelten neben Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg zu den Hauptrivalen der Dresdner Ultras.